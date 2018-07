Savona, giovani portieri in stage con gli insegnamenti di Domenico Doardo

Savona. Dal 25 al 29 giugno si è svolto a Savona, sul campo Levratto di Zinola, il primo stage per portieri organizzato dalla Scuola Portieri Academy Savona.

I dodici giovani partecipanti si sono immersi mattino e pomeriggio in una doppia seduta di allenamenti agli ordini di Domenico Doardo, ex portiere di alto livello, e del tecnico Gianfranco Pusceddu per apprendere la tattica e la tecnica del ruolo del portiere.

Grande entusiasmo da parte dei ragazzi, che nei momenti di svago sono stati ospitati dai Bagni Stella Marina per il consueto torneo di beach. L’appuntamento è per la prossima estate.