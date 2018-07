Savona, Forza Italia avverte Caprioglio: “Il bene della città prima dei nomi”

Savona. Appoggio al sindaco, ma maggiore condivisione delle scelte riguardanti la città. A cominciare dal rimpasto di giunta. E’ questo, in sintesi, quanto emerso oggi pomeriggio a Genova, dove è “andato in scena” un decisivo faccia a faccia tra i vertici liguri di Forza Italia, dal governatore Giovanni Toti al capogruppo in consiglio regionale Angelo Vaccarezza fino al coordinatore provinciale Santiago Vacca.

Al centro della discussione, ancora, il rimpasto deciso da Caprioglio, le cui scelte hanno spiazzato sia i più alti rappresentanti del partito che gli stessi colleghi (o ex colleghi in alcuni casi) di giunta, che non hanno mancato di far sentire tutto il loro dissenso.

Oggi pomeriggio, come detto, il faccia a faccia decisivo al termine del quale il coordinatore provinciale di Forza Italia, Vacca, ha rilasciato una breve nota: “Pur confermando l’assenza di pregiudiziali ad un fattivo confronto sul rimpasto richiesto dal sindaco, che lealmente appoggiamo, rifuggiamo dalle nebulose soluzioni fino ad oggi ipotizzate, rilevando la necessità di una approfondita lettura del quadro in cui versa la città”. Per Vacca è “urgente sgomberare il tavolo da ogni vicenda che interferisca sulla percezione dei problemi reali e l’assoluta priorità di focalizzare il progetto di città dei prossimi tre anni”.

Insomma, basta con i personalismi: bisogna lavorare per il bene della città per i circa tre anni di mandano che ancora restano. “Piena disponibilità a prendere tutte le misure necessarie, anche a fronte di una serena autocritica sul lavoro fino a qua svolto, concordando le priorità, le scelte e le tempistiche. Fatto ciò saremo pronti a sederci per ritrovare un nuovo assetto di giunta, funzionale al raggiungimento degli obbiettivi concordati”.