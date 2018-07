presenza insolita

Savona, entusiasmo in porto per la presenza di “Nave Scirocco”: oltre 700 visite a bordo fotogallery

L'unità navale è in città per commemorare l'impresa di Premuda e di Giuseppe Aonzo: alle 18 di ieri c'è stata una cerimonia solenne in piazza Mameli

Più informazioni su nave scirocco

nave scirocco Savona