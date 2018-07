Savona, due serate di calcio al Levratto per aiutare la piccola Viola e la mamma Elisa

Savona. Sport e solidarietà. Ecco come si può riassumere l’obiettivo che si sono prefissati i due organizzatori del primo torneo “… Un aiuto per Viola”.

Fabrizio Dotta e Gabriele Siri, in collaborazione con il Comune di Savona, Csen, Coni di Savona, Libertas, Croce Rossa Italiana e l’Usd Priamar 1942 Liguria, propongono un torneo non competitivo al fine di aiutare la piccola Viola e la mamma Elisa. Il torneo si svolgerà martedi 31 luglio e mercoledì 1 agosto sul campo dello stadio Levratto di Zinola.

Il torneo di calcio a sette giocatori si disputerà quindi in due serate, a favore di Viola, una ragazzina affetta da paralisi celebrale, con lo scopo puramente sociale per aiutare, sostenere e partecipare al progetto per Viola e sua mamma Elisa Folco, al fine di contribuire alle incombenze e necessità urgenti che devono affrontare, in particolare l’acquisto di un impianto sollevatore.

Tutte le somme ricavate, dalla quota di iscrizione per ogni singolo giocatore alla libera offerta che sarà possibile donare nelle serate del torneo, verranno totalmente devolute in loro aiuto.

Per questo motivo il torneo sarà non competitivo, giusto per trascorrere le serate in armonia e fair play, con la gioia e consapevolezza di poter essere di aiuto a Viola ed Elisa.