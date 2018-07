Savona, due bimbe scrivono al sindaco: “Basta rifiuti in strada dove abitano i nostri nonni”

Al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

Gentile Signora sindaco,

siamo due alunne della scuola Francesco Mignone, ci chiamiamo Désirée (9 anni) e Mélanie (7 anni).

I nostri nonni abitano in via Dei Ramunda, in zona Paip. Quando portiamo in giro il cane notiamo che vicino ai bidoni della spazzatura, ci sono molti rifiuti che andrebbero portati all’isola ecologica. Per esempio mentre eravamo con nostra zia ci siamo ritrovate davanti un divano che ci bloccava la strada. Che fare? Ci siamo passate sopra! Ma se ci fosse stata una persona più anziana, cosa avrebbe fatto?

Sarebbe opportuno risolvere questo problema. Provi lei stessa a fare un giro in zona Paip e a vedere di persona.

Speriamo di non trovare più divani per strada.

Cordiali saluti

Désirée e Melanie