Savona, diocesi e confraternite piangono la scomparsa di Giovanni Vivaldo

Savona. Si è spento oggi, presso l’ospedale San Paolo di Savona, Giovanni Vivaldo, una figura molto nota e amata nella diocesi di Savona-Noli e in particolare nel mondo confraternale, nonché fratello di monsignor Lorenzo Vivaldo, già direttore de “Il Letimbro” e vescovo di Massa Marittima dal 1970 al 1990.

Giovanni aveva da pochi giorni compiuto 95 anni: era nato infatti il 14 luglio 1923 a Noli. Da sempre appartenente alle “cappe blu” di Nostra Signora di Castello in Savona (di cui fu per molti anni maestro dei novizi e colonna portante per la preghiera e la vita del sodalizio) fu tra i fondatori del Priorato diocesano delle confraternite e primo Priore Diocesano dal 1976 al 1979 (quando la carica durava tre anni). Fu lui a seguire la volontà dell’allora vescovo Franco Sibilla di creare questo organismo per rafforzare i rapporti e la collaborazione tra le confraternite.

Durante il suo periodo di priorato si impegnò in questo senso, con l’umiltà e la volontà sue caratteristiche, cercando inoltre sempre di aiutare le confraternite più piccole e povere, anche dal punto di vista economico. Alla fine del suo mandato, fu lui a suggerire Francesco Noberasco come suo successore. Vivaldo, coniugato, lascia tre figli: due femmine e un maschio.

Aveva lavorato per molti anni alla Ferrania ed era stato assistente di laboratorio di chimica al liceo classico “Chiabrera” di Savona. Fu anche sacrestano in duomo e in passato aveva fatto parte dell’Associazione cattolica spettacoli radio televisivi. I funerali si svolgeranno venerdì prossimo 20 luglio alle 9.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunta a Savona.