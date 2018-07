Savona. “La fortuna vien dal mare”, recita un antico detto. E, in questo caso specifico, viene dal lungomare di Celle, Albissola, Spotorno e Bergeggi.

Oggi e domani (e poi ancora il 19 e il 20 luglio) c’è infatti la distribuzione degli inviti che, presentati alla Galleria del Centro Commerciale Il Gabbiano, daranno diritto a ricevere, senza alcun obbligo d’acquisto, una banconota-facsimile da 30 euro per la partecipazione al concorso “Trenta la Fortuna”.

Foto 3 di 3





Nei giorni 14, 15, 21 e 22 luglio, chi avrà questi tagliandi ricevuti sul Lungomare o uno scontrino di almeno 20 euro di spesa realizzata al Gabbiano in queste quattro giornate di luglio, potrà tentare la fortuna nella postazione-gioco del Gabbiano e cercare di trasformare la banconota – facsimile da 30 euro in buoni acquisto da spendere nei diversi negozi della galleria commerciale o presso l’iper.

” Abbiamo voluto proprio in questo periodo di saldi, – ha spiegato il direttore del centro commerciale Il Gabbiano del circuito Coop Liguria, Davide Teneggi, – regalare ai nostri clienti un’ulteriore opportunità per fare acquisti. In questi giorni abbiamo più visite che nei week end a dimostrazione che la stagione dei saldi è entrata nel vivo. Con ‘Trenta la Fortuna’ abbiamo cominciato con questa distribuzione di inviti sul lungomare proprio per coinvolgere anche in questa stagione tutto il territorio e i numerosi turisti che frequentano il litorale savonese”.

Ora ci sono quattro giorni per tentare la fortuna. Per i saldi l’occasione è buona tutti i giorni.