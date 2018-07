Savona Cup: tutto pronto per il gran finale

Savona. Mancano poche ore alle finali della seconda edizione del torneo di calcio Savona Cup, torneo organizzato dalla Libertas che sta riscuotendo uno straordinario successo.

L’organizzazione ha deciso di rendere pubblici i premi che verranno assegnati alle squadre meglio qualificate e ai giocatori che si sono maggiormente contraddistinti. Oltre alle coppe per le prime classificate, saranno consegnati numerosi riconoscimenti individuali per i giocatori che più si sono messi in luce in seno alla manifestazione.

Il miglior giocatore verrà premiato con un paio di calze di nuova generazione offerte da SOXPro, sponsor ufficiale del torneo, così come l’Mvp della finale. Al miglior portiere saranno invece consegnati un paio di guanti offerti da Dragon Sport, tra i leader italiani per la produzione di guanti artigianali goalkeeper. Sarà premiato il capocannoniere con un pallone ufficiale dei campionati mondiali che si stanno giocando in Russia. Verranno infine festeggiati diversi altri protagonisti durante la cerimonia finale, nominativi che però verranno comunicati solo al momento.

L’appuntamento è per questa sera, sabato 14 luglio, dalle ore 20, per le finali presso il campo Scaletti di Lavagnola.

Ecco i risultati delle semifinali svoltesi ieri sera:

Golden FC – Autoplanet 0 – 2 (con reti di Meli e Romeo)

Centro Medico Olos – Los Galacticos 4 – 5 (d.c.r.) 1 a 1 durante i tempi regolamentari

Spettacolo garantito nella finalissima in cui i verdi dell’Autoplanet di Romeo, Provato, Giuguet proveranno a contendere il trofeo ai leggermente favoriti blancos del Los Galacticos tra le cui fila militano top player del calibro di Ymeri, Salis, Ghigliazza, Doffo e Ninivaggi.