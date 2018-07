Savona, i City Angels smentiscono: “Mai attaccati dagli antifascisti. Non abbiamo colore politico”

Savona. “Dopo le scritte sui muri accreditate (non da noi) ad un certo gruppo antifascista (che peraltro non avrebbe capito nulla di ciò che facciamo), tra i commenti al vostro articolo è risultato che un gruppo di noi sia stato attaccato dagli stessi. Tutto falso. Nessun attacco di nessun genere”. Lo fanno sapere i City Angels savonesi dopo che su un muro di via delle Trincee a Savona è comparsa, una decina di giorni fa, una scritta che recita “City Angels sbirri infami”.

La vicenda, raccontata da IVG con un articolo, ha scatenato una polemica sui social, nel corso della quale qualcuno ha raccontato di una presunta aggressione ai danni dei City Angels. Da qui l’intervento del gruppo, per smentire che l’episodio sia mai avvenuto. E per lanciare un appello: “I City Angels chiedono a gran voce di non essere affiancati ad alcuna fazione politica, né a sinistra né a destra. Noi facciamo ciò che facciamo per i poveri e i senzatetto, non per alimentare polemiche sterili da perte di pseudo politici o cosiddetti ‘haters’ che usano il social per fomentare odio e polemiche”.

“Ognuno può pensare ciò che vuole – proseguono – ma il nostro operato è assolutamente senza scopo politico alcuno. Chiunque usi le nostre immagini per scopi diversi non è assolutamente autorizzato da noi, né rispecchia il nostro statuto o pensiero. Il nostro volontariato si basa sul lato umano del disagio che cerchiamo di contrastare, e non sui benefici politici che qualcuno può ricavare”.