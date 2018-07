Savona, cinque gattini trovati in alla Villetta cercano casa

Savona. Cinque gattini cercano casa. Sono stati trovati affamati e sofferenti in una via del quartiere Villetta a Savona e sono stati presi in cura dai volontari della Protezione Animali.

I volontari dell’associazione animalista, al momento, li stanno accudendo amorevolmente cercando di fargli passare la paura dell’uomo.

Gli interessati ad adottarne uno li possono vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono per informazioni al numero 019 824735.