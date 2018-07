Savona, il centro commerciale “Il Gabbiano” apre le porte alla musica

Savona. Importante punto di riferimento per i cittadini savonesi, il centro commerciale “Il Gabbiano” dedica uno spazio alla musica lanciando un iniziativa originale che coinvolgerà anche una emittente radiofonica.

Nella galleria commerciale verrà allestita un’area dedicata per parlare di musica e per scoprire le anteprime di uno dei concerti più attesi dell’ estate 2018 a Savona, ovvero quello di Omar Pedrini, leader indiscusso della band Timoria che vedremo in un live elettro-acustico proprio a Savona presso la Fortezza del Priamar lunedi 16 luglio.

Di fatto il giorno prima, domenica 15 luglio, intorno alle 17 il centro commerciale ospiterà Radio Savona Sound con la presenza della conduttrice radiofonica Sabrina Calcagno e alcuni ospiti tra cui Francesca Battiato, cantautrice che aprirà il concerto di Pedrini, per raccontare il percorso artistico del cantante dai Timoria ad oggi e per svelare alcuni retroscena del concerto in arrivo, da sottolineare che si avrà la possibilità di ricevere in regalo dei biglietti per il concerto, offerti dal centro commerciale.

Una sperimentazione, questa, che potrà avere un seguito con altre iniziative a carattere musicale.