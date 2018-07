Savona, calci e pugni alla compagna: 32enne arrestato dai carabinieri

Savona. E’ finito con un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni l’intervento dei carabinieri della stazione di Savona che, nella notte, avevano ricevuto la segnalazione di una violenta lite in corso Mazzini, all’interno delle ex stalle dei pony di Ramon.

La manette sono scattate per Emilio Napolitano, un trentaduenne di Arenzano, di fatto senza fissa dimora, che deve rispondere dell’accusa di aver colpito a calci e pugni la compagna. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avevano occupato per dormire le ex stalle dei pony di Ramon in corso Mazzini e, ieri sera, hanno iniziato a discutere. Durante la lite lui avrebbe però finito per aggredire la compagna procurandole alcune contusioni.

All’arrivo degli uomini dell’Arma il trentaduenne stava continuando a minacciare la donna. Gli accertamenti dei carabinieri hanno poi permesso di chiarire che gli episodi di violenza sarebbero andati avanti ormai da diverso tempo e che, quello di ieri, era soltanto l’ultima di una serie di aggressioni subite dalla compagna dell’uomo. Fortuntamente, stavolta la donna è riuscita a chiedere aiuto e il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Emilio Napolitano al momento è detenuto nella camera di sicurezza della caserma di via Mentana in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata di domani.

La donna è stata invece accompagnata dal personale del 118, al pronto soccorso dell’ospedale di Savona per le cure del caso.