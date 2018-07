Da Savona a Budapest per il titolo iridato

Tutto pronto a Budapest per l’avvio dei campionati del mondo juniores di nuoto sincronizzato che si svolgeranno nella capitala magiara dal 19 al 22 luglio. Folta la colonia ligure ed in particolare savonese nella truppa azzurra che è partita per l’Ungheria insieme al capol delegazione Rossana Rocci ed ai tecnici Margherita Andolfi e Benedetta Parisella (allenatrice delle atlete savonesi).

Francesca Zunino, Marta Murru, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino e Aurora Savi sono le ragazze convocate dalla Rari Nantes Savona. Insieme a loro Ambra Ciardiello dell’All Round,; Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Veronica Benedetti, Isotta Sportelli e Martina Mastropietro dell’Unicusano Aurelia Nuoto; Costanza Brogioli della Busto Nuoto.