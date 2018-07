Savona, al museo “All About Apple” un ciclo di incontri sulle storie dell’informatica

Savona. Continua fino a sabato 25 agosto la campagna di promozione museale “Passato e futuro si incontrano al museo” ideata da Punto a capo in collaborazione con All About Apple Museum e il Civico Museo Archeologico e della Città.

Nata nell’ambito delle iniziative del Comune di Savona “I Musei Per La città La città per i Musei”, ha poi ricevuto anche il riconoscimento del marchio Anno europeo del patrimonio culturale per il suo interesse nell’ambito del progetto UNESCO del 2018 ed è promossa anche nel sito e nel circuito Europeo.

L’attività di All About Apple Onlus non si ferma e per l’estate savonese propone il ciclo di incontri Storie oltre la mela. Organizzati insieme a Progetto HMR, gli incontri raccontano la lunga storia dell’informatica. Collocare il contributo del marchio della mela in un contesto più ampio valorizza la collezione del Museo come testimonianza di un capitolo di storia scientifica e tecnologica. Gli incontri, aperti a tutti e gratuiti, saranno tenuti da Giovanni Cignoni, docente di Storia dell’Informatica all’Università di Pisa.

Il primo incontro, sabato 21 luglio a partire dalle 11 (fino alle 18), farà chiarezza sui termini: cos’è l’informatica? cosa vuol dire calcolatore? e digitale? Parleremo poi di codifiche: simboli per trattare informazioni e macchine per manipolare simboli, l’idea di calcolatore nasce così, i primi simboli a essere trattati furono le cifre e le prime macchine digitali sono di secoli fa ed erano meccaniche.

Si attende ampia partecipazione a questo percorso alla scoperta della storia, lunga, complessa, affascinante e spesso curiosa, di quell’informatica che oggi tocca il quotidiano di ognuno di noi. Tutti i partecipanti agli incontri potranno naturalmente usufruire come tutti i sabati della promozione “Passato e futuro si incontrano al museo” per la visita dei musei All About Apple e Museo Archeologico.

I prossimi incontri sono in programma il 4 agosto e 29 settembre.