Savona, il 13 luglio una cena etnica al Circolo Arci Milleluci

Savona. Venerdì prossimo, 13 luglio, a partire dalle ore 19:30, la SMS Fratellanza Leginese, il Circolo ARCI Milleluci in collaborazione con il Comitato Provinciale ARCI Savona e la Cooperativa Arcimedia organizzano presso la sede sociale di Via Chiabrera 4 a Savona (Legino) una Cena etnica.

Il menù della serata prevede due differenti piatti: il piatto misto nigeriano – white rice and vegetable soup with chicken ( riso bianco e zuppa vegetale con pollo) ed il piatto misto ivoriano – le plat d’Attiéké with fish, (zuppa di farina di manioca con pesce).

Il costo previsto per ogni piatto è di 10 euro comprensivo anche del dolce della tradizione nigeriana, i puff puff (frittelle con farina e zucchero). Bevande escluse.

I piatti proposti nel corso della serata saranno preparati dai richiedenti asilo e protezione internazionale che stanno realizzando progetti di volontariato socializzante all’interno del storico sodalizio leginese.

Nel corso della serata musica popolare e testimonianze. “L’appuntamento di venerdì sera vuol essere un momento di incontro e conoscenza, partendo dalla condivisione e dalla scoperta di specialità gastronomiche africane. Mai come in questo momento pensiamo sia fondamentale la conoscenza reciproca tra le persone, fondamentale per abbattere paure e pregiudizi” affermano gli organizzatori che concludono: “Speriamo che molti savonesi capiscano la nostra proposta e decidano di partecipare all’evento”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347/1230137 o al 348/2462799 o via mail a info@millelucisavona.it.