Satsera a Vado Ligure il Teatro bimbi dei Cattivi Maestri: Hansel e Gretel

Giovedì 5 luglio ore 21.15

HANSEL E GRETEL, di casa in casa

Spettacolo di burattini e attori

Compagnia Cattivi Maestri

Dalla fiaba originale dei Fratelli Grimm. Regia e adattamento del testo a cura della Compagnia Cattivi Maestri. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio e Federico Migliardi. Burattini realizzati da Francesca Bombace. Durata 50 minuti.

Hänsel e Gretel sono due fratelli che si vogliono molto bene e non si lasciano per nessun motivo. Vivono in una casa nel bosco con il padre e la matrigna, una signora arcigna che desidera solo liberarsi di loro. Hänsel e Gretel amano la loro casa e con furbizia riescono raggirare i tranelli della matrigna, una, due volte ma alla terza… la loro amata casa viene sostituita da una dolce casetta di marzapane e torrone con dentro una strega che dolce non è.

Questa è una storia disordinata in cui non si capisce chi comanda… o almeno noi non lo abbiamo capito. Provateci voi!

Passeggiata a mare – Vado Ligure (SV)

Informazioni: Tel. 392 1665196

Ingresso libero