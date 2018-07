Sanda, auto parcheggiata distrutta dalle fiamme

Celle Ligure. Auto distrutta dalle fiamme nella tarda serata di ieri a Sanda, frazione del Comune di Celle Ligure. Per cause ancora da accertare una vettura che era parcheggiata (più o meno all’altezza della carrozzeria “Piombo”) ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Fortunatamente i pompieri sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti evitando anche che il rogo si espandesse alla vicina vegetazione. Nell’incendio non si sono registrati feriti.

Sempre ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti anche in località Grana dove, nell’isola ecologica davanti al negozio di articoli per il fai da te, un cassonetto della carta ha preso fuoco. Anche in questo caso le fiamme sono state domate in pochi minuti.