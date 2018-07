Sabato 14 luglio: Giornata di solidarietà internazionale a Ventimiglia per un permesso di soggiorno europeo

L’Arci di Imperia, insieme ad Arci Liguria e all’Arci nazionale, partecipa e promuove – assieme alle altre associazioni e realtà che sostengono il ‘Progetto 20k’ (Arci camalli ACPO, Arci Handala, CSA la talpa e l’orologio, Gruppo teatrale l’attrito, Associazione culturale intemelia 25 aprile, Potere al popolo Imperia, Associazione culturale ‘eppure bisogna andar’, Partito della rifondazione comunista provincia di Imperia, Garabombo l’invisibile, AIFO Imperia, Cittadinanza attiva, Circoli Imperia e Sanremo Italia-Cuba, Solidali del ponente, Cassa di resistenza del ponente ligure, Popoli in arte) – l’adesione alla manifestazione “Per un permesso di soggiorno europeo – giornata di solidarietà a Ventimiglia”, che si terrà a Ventimiglia il 14 luglio prossimo dalle ore 14.

“Una manifestazione per rivendicare il diritto alla mobilità e Ventimiglia è il simbolo di un confine che non dovrebbe esistere per le persone, confini che invece si stanno moltiplicando e militarizzando, nuovi muri che lasciano passare le merci e fermano le persone, i desideri e i progetti di vita.

Ormai da tre anni l’Arci imperiese, con il supporto prezioso di tutta l’Arci ligure, con i suoi volontari si impegna sulla frontiera per dare un supporto alle persone che tentano di varcare i confini per trovare speranza e libertà e cerca di portare avanti una campagna di verità contro chi semina paure, falsità e bugie sul fenomeno migratorio. E questa manifestazione, che vuole mettere insieme tante realtà che in vario modo si occupano di tematiche legate all’immigrazione o semplici singoli che si indignano di fronte al vergognoso aumento di fenomeni di xenofobia e razzismo, fomentati da politici e opportunisti, è un’occasione per ribadire l’idea di una società senza confini, accogliente solidale e giusta. Per una globalizzazione dei diritti, perché più i diritti si espandono e più ne giovano tutti, se invece si cominciano a togliere o a non dare a qualcuno le conseguenze saranno per molto tempo irreversibili.” afferma Elisa Siri, presidente provinciale Arci Imperia.

“Oggi, molti migranti sono di nuovo a Ventimiglia e dormono in accampamenti informali, dove manca tutto, dove la loro dignità di persone non esiste, in un’Europa che li respinge e li criminalizza. Criminalizzando, senza vergogna, anche chi cerca di dare loro aiuto e/o sollievo. Noi abbiamo il dovere di non girare la testa da un’altra parte, abbiamo il dovere dell’accoglienza per queste donne, uomini e bambini e abbiamo soprattutto il dovere di non lasciare sola la comunità di Ventimiglia, da troppo tempo abbandonata, in primis dalle Istituzioni. Per questo pensiamo sia giusto partecipare a questa manifestazione; per far sentire che c’è anche un’altra Italia e un’altra Europa che non gioca sulla pelle dei cittadini per “interessi di bottega”, abbandonandoli in mezzo al mare o lasciandoli soli nell’affrontare un vero e proprio esodo. Chiediamo anche ai ventimigliesi di partecipare, cittadini che già molte volte hanno dimostrato la loro solidarietà e invitiamo tutte le realtà, le associazioni, i gruppi e le singole persone ad aderire!” conclude Siri.

Per quanto riguarda i dettagli logistici della manifestazione, il concentramento avverrà a partire dalle ore 14.00 in via Tenda (argine fiume Roja) nel piazzale ove quotidianamente avviene la distribuzione di cibo da parte della rete presente in val Roja, davanti al cimitero.

La partenza è prevista alle ore 15/15.30 circa. Il Corteo si concluderà nella piazza del Comune di Ventimiglia a cominciare dalle 18.

Alla conclusione del corteo ci saranno interventi da parte delle varie realtà promotrici, di vari soggetti che hanno aderito all’appello ed un momento culturale/musicale con vari gruppi ed attori.

Per chi arriva in pullman abbiamo concordato con la questura l’arrivo direttamente al concentramento (ove i pullman potranno anche parcheggiare).

Per chi arriva in treno ci sarà in stazione un “comitato di accoglienza” che porterà la gente sino al concentramento.

