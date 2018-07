Roccavignale, va in scena la quarta tappa del Trofeo Ligure Pony e Amatori

Roccavignale. Anche quest’anno, domenica 15 luglio, avrà luogo presso il centro ippico Black Horse Stable di Roccavignale la quarta tappa del Trofeo Ligure Pony e Amatori, indirizzata all’individuazione dei binomi che formeranno la squadra ligure che parteciperà alle Ponyadi, evento di livello nazionale che si svolgerà a Roma nel mese di settembre.

L’instancabile Angelo Bollino, organizzatore dell’evento, nonché titolare del team del Black Horse di Roccavignale, spera che qualche suo allievo locale possa vincere l’ambita gara che consiste nel salto ostacoli con categorie da 50 a 115 centimetri.

Nella sola giornata di domenica al concorso sono previsti l’arrivo di cento fra cavalli e pony, provenienti da tutta la Liguria e dal basso Piemonte; al mattino si svolgeranno le gare dei pony mentre nel pomeriggio scenderanno in campo i cavalli.

“Tutti i cavalieri – dichiara il sindaco Amedeo Fracchia – saranno impegnati per il raggiungimento delle migliori performance e per la conquista degli ambiti premi gentilmente offerti e messi in palio dai numerosi sponsor amanti di questo sport che sta diventando sempre più attraente per le nuove leve”.

“L’evento sarà particolarmente interessante e unico sul nostro territorio e darà ancora una volta lustro al Roccavignale e ai suoi abitanti ed è per questo – conclude Fracchia – che andrò personalmente a premiare i cavalieri che più si saranno distinti”.