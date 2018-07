Roccavignale. Con l’approvazione della terza variazione di bilancio 2018, il Comune di Roccavignale ha trovato le risorse per installare nella piazza Marino Ferraro in frazione Valzemola la prima colonnina di ricarica per le E-bike. Così il Comune si prepara a diventare un punto focale in Valbormida per i giri escursionistici in bicicletta.

“In questi giorni, – ha spiegato il sindaco Amedeo Fracchia, – sono anche iniziati i lavori di ripristino delle vecchie strade vicinali utilizzando l’escavatore recentemente acquistato. Oggi i nostri ragazzi (2 del progetto over 60, due delle cooperative 1 tirocinante e 3 volontari richiedenti asilo) sono impegnati a riaprire la vecchia strada che dal Castello risale in frazione Strada, poi da lì si procederà raggiungendo il Black Horse passando da Vignale per risalire a Pianissolo e Camponuovo”.

Foto 2 di 2



“Un investimento di sicuro ritorno sul territorio magari non nell’immediato ma credo sia dovere di un’amministrazione guardare al futuro anche lontano. Di questo ne siamo convinti e lo testimonia anche la colonnina di ricarica per le auto elettriche che seppur ora è poco utilizzata rappresenta il primo mattone di un grande grattacielo che in pochi anni verrà costruito”.

“Tornado alla colonnina oltre ad essere geolocalizzata e ad avere numerosi attacchi per le più diffuse biciclette, ha anche un piccolo kit per le riparazioni delle bici, un po’ come avviene sulle piste da sci per gli amanti di questo sport. Con un’apposita convenzione in via di definizione la colonnina verrà alimentata gratuitamente dallo Snake bar grazie alla disponibilità di Alessio Carretto. Quindi a breve la consegna e l’inaugurazione. Un’iniziativa alla quale, mi sento di dire, si sarebbe unito anche Gianni Colla”, ha concluso il primo cittadino.