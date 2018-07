Alassio. “Sabato scorso è stato un concerto speciale. Si, anche un concerto sofferto, per le avverse condizioni meteo che hanno rischiato di far saltare lo spettacolo. Ma un concerto così, non poteva di certo non svolgersi”. E’ il commento degli organizzatori del “Riviera Music Festival” di Alassio dopo il concerto di Willie Peyote e L’Orage.

“Tanti ragazzi pieni di vita ed energia, all’Auditorium Enrico Simonetti Parco San Rocco ad Alassio, non si vedevano da molto tempo – spiegano – anzi forse non si sono mai visti. Il pubblico si è scatenato e divertito davanti alle note delle due band sul palco; prima con i ‘L’Orage’ dei ‘ragazzi’ valdostani con il loro folk-rock italiano e dopo con l’atteso protagonista della serata, il rapper Willie Peyote, seguitissimo ed acclamato talento, sempre più sulla strada del grande ‘botto’ nel panorama musicale hip hop/rock italiano e non solo. Ad Alassio Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, c’era già stato a seguire un gruppo musicale di amici anni fa e, grazie a quel suo viaggio ‘interminabile’ in treno, partendo dalla sua città, Torino, è nata una canzone; anche sabato è voluto arrivare nella cittadina rivierasca in treno e quella canzone l’ha cantata emozionandosi ed emozionando il pubblico del Riviera Music Festival”.

Foto 2 di 2



Commentano gli organizzatori: “L’altra sera è stata una serata tanto difficile e sofferta (pioggia grandine appena aperti i cancelli) quanto bella e sorprendente, realizzata solo grazie alla caparbietà del nostro staff tecnico, dei componenti e di quello delle due grandi band protagoniste della serata e di un pubblico meraviglioso che, nonostante tutto, è rimasto fedele alla parola data e ci ha regalato emozioni pari a quelle trasmesse dal palco. Uno show che come previsto sha regalato emozioni davvero intense. Tanti sacrifici e sforzi che alla fine sono stati premiati. Grazie a Tutti! Dallapartedellamusica… sempre” .

Prossimo appuntamento del “Riviera Music Festival” mercoledì 1 agosto 2018 in Piazza Partigiani con ingresso libero con “TFT” Tributo a Tiziano Ferro dalle ore 21.30. Tutte le informazioni sul Riviera Music Festival le trovate sul rinnovato sito www.dallapartedellamusica.it.