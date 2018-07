Riviera Music Festival, ad Alassio arriva la prima e più famosa tribute-band di Laura Pausini

Alassio. Dopo il grande successo della prima serata in Piazza Partigiani il “Tribute to Children”, che ha aperto il Riviera Music Festival 2018 la manifestazione organizzata dalla Società Dallapartedellamusica, patrocinata e sostenuta dal Comune di Alassio e da tutte le associazioni cittadine, si torna in piazza mercoledì 11 agosto dalle 21.30 con i “RIA – Resta in Ascolto Band”, la tribute ufficiale a Laura Pausini che, con il loro tour live 2018, si esibirà con un grande show anch’esso gratuito per il pubblico.

I “Resta in Ascolto” sono una band formata da musicisti, cantanti e perfomer professionisti, che vivono di musica da sempre che propongono uno spettacolo di 2 ore con il supporto di video ed immagini come scenografia e numerosi cambi d’abito e situazioni. Lo show negli anni è cresciuto e si è sempre più arricchito anche con l’arrivo di musicisti provenienti dal mondo televisivo e discografico di alto livello oltre a performer e ballerini delle più grandi produzioni teatrali.

I RIA non hanno come obbiettivo copiare l’artista “scimmiottando” parole o gesti, la grandissima forza dei RIA sta proprio nella front, molto carismatica, animale da palcoscenico, energica, vitale e dalla voce potente ma sofisticata quando necessario, con una propria forte personalità ed identità artistica, che la fanno affiancare in modo naturale all’artista romagnola.

I RIA, oltre al continuo supporto e collaborazione, ha avuto il grande onore di essere stata ingaggiata proprio da Laura Pausini, per esibirsi e accompagnarla in concerto , in occasione del raduno ufficiale annuale mondiale di del 2011 presso il Palafiera Di Forli, data particolarmente importante perchè era il grande ritorno in scena dell’artista romagnola.

Nel 2016, in occasione della serata finale del Festival Di Sanremo, Samantha, la front appunto dei RIA, è stata convocata per cantare i due brani che Laura Pausini fece a Saremo nelle sue vittorie, in occasione di un grosso show Pre Festival davanti all’Ariston organizzata dalla “stampa” e dalla Orchestra Sinfonica di Sanremo. Nel 2017 numerosi fans hanno deciso di passare la serata post raduno mondiale del fans club tenutosi a Rimini con la nostra band cenando e cantando con la band.

