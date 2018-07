Rimpasto a Savona, il parere di Matteo Canciani

Le scorse amministrative hanno lasciato il segno ed un netto segnale: i cittadini vogliono essere amministrati da persone lontane e non sottomesse ai diktat dei partiti e ciò che sta accendendo a Savona è un chiaro segnale di indebolimento dei “grandi partiti” e di coloro che vengono Nominati e vorrebbero fare la voce grossa.

L’inaudito accanimento mediatico nei confronti del sindaco di Savona Caprioglio, dopo aver preso le sue decisioni riguardanti il rimpasto, sottolinea l’inizio di una caduta libera dei grandi partiti e soprattutto un fallimento delle scelte fatte da coloro che dovrebbero rappresentarli.

I vertici dei partiti in questione sottovalutano il negativo operato dei loro coordinatori non rendendosi conto che la gente, non sentendosi ben rappresentata, è delusa e nauseata, portando un buon numero di italiani al non recarsi più alle urne o addirittura a dare fiducia ad un movimento “patacca”…

“Quando farsi una ragione vorrà dire vivere”. L. Ligabue

Matteo Canciani

Movimento “Politica per Passione”

Forza Italia