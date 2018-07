Rimpasto di Savona, Canciani: “Le dichiarazioni di Toti e Vacca? La gente è stufa dei teatrini politici”

Mi spiace dover dare contro un’altra volta alle dichiarazioni dei vertici di Forza Italia regionali e al suo coordinatore savonese, ma non riesco a tacere davanti a questa mala gestione, secondo il mio punto di vista, sulla questione del rimpasto di giunta del comune di Savona.

Il sindaco di Savona ha tutta la mia stima e vicinanza dopo le affermazioni dei giorni scorsi in risposta alle dichiarazioni dei vertici di Forza Italia e del governatore della Liguria Giovanni Toti. Queste “sceneggiate politiche” non fanno altro che, come da me già dichiarato, allontanare e provare sempre più disgusto per la politica. Frasi da “copia e incolla” usate da Merano a Pachino passando per Tivoli. Dichiarazioni che non vanno in aiuto ad un sindaco che cerca una soluzione a delle problematiche inerenti alla sua città che amministra mettendoci la propria faccia, ma servono solamente a giochi per fini politici e di poltrona.

La prima cittadina prima osannata e poi biasimata, prima amica dei big della politica nazionale e poi strigliata dagli stessi solamente per cercare di trovare soluzioni valide a favore dei propri cittadini. Questo è assurdo!

I vertici dei partiti devono conoscere bene le esigenze della città ed interloquire costantemente con i propri rappresentanti e sindaci senza dover arrivare a scatenare inutili incomprensioni che rechino danno al loro stesso partito ma soprattutto a chi rappresenta la città. Non servono frasi politicizzate, a volte incomprensibili e senza senso, ma un confronto onesto che ha come unico obbiettivo il bene dei cittadini e della città.

Questo modo di far politica, imponendo diktat e persone, alla maggior parte degli italiani non piace…

Matteo Canciani