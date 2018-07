Rifiuti abbandonati tra Borgio e Tovo San Giacomo: la denuncia dell’associazione Tutela Ambiente Protezione civile

Borgio Verezzi-Tovo San Giacomo. L’associazione Tutela Ambiente Protezione civile ha denunciato la presenza di una “discarica a cielo aperto” tra Borgio e Tovo San Giacomo, lungo il rio Bottassano.

“Si tratta per lo più di mobilia, – hanno fatto sapere i volontari. – Vecchi elettrodomestici, macerie ed ingombranti. Abbiamo trasmesso la segnalazione ai Comuni di Borgio e Tovo, chiedendo la bonifica dell’area”.

“Purtroppo la zona non è nuova a episodi simili: già in passato l’associazione aveva scoperto e denunciato versamenti di rifiuti nell’ambiente. Ata Pc rimarca come tali comportamenti incivili gravino su tutti i cittadini: per i costi di bonifica che i comuni devono affrontare, per i danni recati alla natura e alla salute dei cittadini e perché avere cumuli di rifiuti nei luoghi pubblici abbruttisce il paesaggio, recando danni anche al turismo”.

“Ricordando che abbandonare rifiuti costituisce un illecito perseguito dalla legge, i volontari invitano chiunque vedesse scaricare rifiuti da veicoli di passaggio a chiamare immediatamente le forze dell’odine”, hanno concluso dall’associazione.