Albisola/Celle. A volte ritornano… E’ il caso dei tutor sulle autostrade e sull’autostrada A10 che erano stati disabilitati dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva decretato la rimozione e distruzione di tutti i sistemi di rilevazione della velocità media a causa della violazione di un brevetto. E invece…

Dopo lo stop di fine mese scorso, i tutor saranno di nuovo operativi e funzionanti: dal 25 luglio, infatti, verranno riattivate le prime 16 tratte, con il via al nuovo sistema SICVe PM, approvato dal Ministero e già sperimentato, che poterà ad un miglioramento prestazionale e all’indipendenza del software per il riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito.

Foto 2 di 2



Le prime tratte di reinstallazione sono state individuate anche secondo il criterio dei punti “sotto osservazione”, come il tratto di A10 tra Celle e Albisola dove si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali.

Proprio tra le 16 tratte nelle quali sarà riattivato il tutor c’è quello tra Celle e Albisola, unico della A10, ovviamente in entrambe le direzioni, verso Genova e verso Savona-Ventimiglia. I due tutor erano operativi dal settembre scorso, poi lo spegnimento dopo la decisione dei giudici e ora a breve di nuovo “in campo”, “terrore” per molti automobilisti in transito nel tratto.

In tempi successivi e progressivamente verrà ripristinata la rete tutor su tutte le tratte dove il sistema di misurazione della velocità era già installato. Oltre all’A10, per il savonese si sono altri due tutor, i più vecchi, quelli sulla A6, tra Altare e Savona e tra Millesimo e Ceva, ad ora non interessati dalla riattivazione.

Resta il fatto che il ritorno dei tutor arriva proprio in tempo per l’esodo estivo, di luglio e di agosto, quindi prestare attenzione alla velocità nel tratto.