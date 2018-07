Rialto, presentazione ufficiale per la “Cipolla del Comune”: è il primo prodotto De.C.O del paese

Rialto. Venerdì 20 luglio, durante la manifestazione de “La Carbunera”, è stata l’occasione per la presentazione ufficiale della “Cipolla del Comune di Rialto”, il primo prodotto De.C.O. del paese.

Il sindaco e il vice sindaco, approfittando del notevole successo della manifestazione, hanno presentato la prima De.C.O del Comune di Rialto, cogliendo l’occasione per ringraziare pubblicamente i custodi dei semi, Giacomo Bianchi, sua moglie Franca e Piero Brunetto, che, come facevano i loro genitori, hanno mantenuto vivi i semi fino ad oggi. Ed è stato spiegato anche il complesso iter per arrivare alla certificazione.

Per la la serata è stato preparato un menu interamente a base del prelibato ortaggio ottenendo molti consensi: ravioli di patate e cipolle, zuppa di cipolle, farinata con cipolle, cipolle ripiene e tanto altro.

“Ci auguriamo che questa serata abbia rappresentato l’inizio di un proficuo percorso di valorizzazione di questa varietà di cipolla rossa, coltivata nei nostri orti da oltre un secolo”, hanno fatto sapere dal Comune.