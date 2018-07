Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria: “Giunta Toti diserta il Consiglio, violato il regolamento”

Liguria. “La Giunta Toti diserta completamente l’odierna seduta del consiglio regionale, con le sole eccezioni dell’assessore Berrino e (pur molto parziale) dell’assessore Giampedrone. Oggi gli unici assessori in congedo sono Mai e Benveduti; se ne deduce che Viale, Toti, Scajola, Cavo siano assenti ingiustificati”. Così dichiara il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino -.

“Eppure il regolamento parla chiaro: presidente o Vicepresidente della Giunta devono partecipare sempre ai lavori del Consiglio, la presenza continuativa di uno o dell’altro deve essere garantita in qualsiasi circostanza. Questa mattina non è così: i banchi restano inequivocabilmente vuoti, con Berrino in laconica solitudine. Assenteismo inaccettabile per la stessa dignità del consiglio regionale: l’ordine del giorno salta, atti rinviati e, al culmine del paradosso, la seduta viene sospesa perché non ci sono più assessori in aula”.

“Ritengo di essere uno dei consiglieri che presenta più interrogazioni. Ciò significa che oggi il mio lavoro è stato completamente vanificato, visto che mancano gli assessori che dovrebbero fornirmi risposta – commenta Pastorino -. È vero: non sempre si può presenziare con costanza, però si può delegare la risposta a un collega, anche considerato che alcuni atti non richiedono impegni particolari”.

“Questa situazione dimostra, una volta in più, la non curanza e la mancanza di rispetto nei confronti dell’aula e dei consiglieri di minoranza da parte di molti esponenti del centrodestra. In Liguria il vento è cambiato, nel senso che adesso si esautora il consiglio regionale delle sue prerogative e si ostacolano le sue attività. Bisogna mandar via questa Giunta; dobbiamo lavorare per un’alternativa credibile che ci liberi da questa classe dirigente”.