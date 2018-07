Regione, sull’autonomia interviene Tosi (M5S): “No ai personalismi, sia partecipata e aperta”

Regione. “Non passa giorno senza che Toti esca con dichiarazioni ballerine sull’Autonomia ligure, che tratta come fosse una mera partita personale”. Parola di Fabio Tosi del Movimento 5 Stelle, che non ha risparmiato un attacco al presidente della Regione Liguria sul tema autonomia.

“Ricordiamo al presidente della Regione, – ha proseguito Tosi, – la risoluzione firmata lo scorso gennaio in cui si era impegnato ad aprire alla presenza di tutte le forze politiche del consiglio regionale al tavolo della trattativa per l’autonomia”.

“Al punto 1 del documento si fa esplicito riferimento alla ‘diretta partecipazione, all’interno della delegazione che condurrà la negoziazione, dei rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale’. Tra queste forze politiche, c’è anche chi, come il Movimento 5 Stelle, per primo ha sostenuto con forza la necessità di una maggiore autonomia fiscale e amministrativa per la nostra regione”.

“Ma la partita deve essere portata avanti tutti insieme, senza steccati politici né personalismi, uniti per un unico obiettivo. Se Toti ha novità sul tema, prima di parlare coi giornali informi i gruppi consiliari, condividendo informazioni ed eventuali strategie. La trattativa dev’essere partecipata e condivisa da tutte le forze che hanno firmato la risoluzione, nel pieno rispetto del voto dell’aula e dei cittadini liguri”, ha concluso il portavoce pentastellato.