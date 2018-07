Regione, Senarega (Lega): “Anche i donatori potranno accedere via web ai referti dell’analisi del sangue”

Regione. “Anche i donatori, entro breve, potranno finalmente accedere per via telematica a immediata visualizzazione e stampa del referto delle analisi del sangue. In particolare, saranno realizzate due forme di accesso ai referti prodotti in seguito a una donazione. La prima attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) e la seconda attraverso un portale web regionale a cui l’assistito ovvero il donatore potrà accedere con meccanismi di riconoscimento a norma di legge”.

E’ la sostanza della risposta ricevuta ieri dal vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale all’interrogazione depositata il 5 giugno scorso dal capogruppo della Lega Franco Senarega.

“Fino ad oggi il donatore sottoposto a singolo prelievo riceveva i risultati degli esami del sangue solo in forma cartacea e per posta, con un evidente dispendio di tempo e denaro rispetto alla via telematica – ricorda l’esponente del Carroccio – UUtilizzando queste due forme di accesso ai referti si riuscirà invece a comunicare molto più celermente le informazioni al paziente-donatore e si potrà risparmiare sui costi”.

“Inoltre, la realizzazione di questo importante servizio al cittadino si accompagna al completamento dell’integrazione tra centri trasfusionali e laboratori di analisi, nonché all’arricchimento del Fascicolo Sanitario Elettronico con i referti di laboratorio del donatore. Per esempio, il medico di famiglia potrà visualizzare con un semplice ‘click’ i risultati degli esami del sangue, ottenuti nel tempo e fino a quel momento anche con le donazioni, avendo così a disposizione una panoramica più dettagliata e aggiornata dello stato di salute del paziente”.