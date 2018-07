Regione, Rossetti (Pd): “Via libera unanime alla nostra proposta di legge sulla certificazione di idoneità sportiva agonistica”

Regione. È stata approvata oggi all’unanimità in Commissione salute la proposta di legge del consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti e dal Gruppo Pd sulla certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica.

“Dopo molti anni, – ha spiegato lo stesso Rossetti, – è stato finalmente migliorato il regolamento sul rilascio della certificazione agonistica, a maggiore tutela degli atleti e delle società sportive. Come richiesto da tempo dagli stessi professionisti, dalla Federazione medici sportivi liguri, dalle strutture sanitarie accreditate in accordo con il Coni, con l’Ordine dei Medici, grazie a questa norma sarà consentito ai medici sportivi di operare almeno in tre sedi autorizzate”.

“Inoltre sono state meglio regolamentate le visite. La proposta, che è stata approvata col voto unanime di questa mattina in pieno spirito bipartisan, entro il mese di luglio approderà in consiglio regionale per il via libera definitivo. Con questa legge si introduce anche un sistema sanzionatorio laddove le attività agonistiche non venissero eseguite nelle sedi e nelle modalità opportune”.

Rossetti ha ricordato inoltre che, grazie a questo provvedimento, “il certificato di idoneità per l’attività sportiva professionistica si conferma che verrà rilasciato solo dal medico specialista in medicina sportiva, che può esercitare tale funzione solo nelle strutture autorizzate e con il tariffario nazionale. Anche in questo caso, per chi viola tali norme, sono previsti sanzioni”.