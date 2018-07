Regione, l’assessore Benveduti: “Carige asset strategico per l’economia regionale”

Regione. “Auspico che chi ha investito, in termini finanziari e di impegno, in Carige continui a farlo”.

Parola dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che ha proseguito: “Carige rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dell’economia ligure, per le realtà industriali, commerciali e artigianali del territorio, senza trascurare l’importanza dei livelli occupazionali attuali. Una banca del territorio, con fortissimi legami con le realtà produttive locali, è indispensabile per una regione come la Liguria che si candida a essere sempre più attrattiva, in termini economici, e quindi vivace dal punto di vista del tessuto imprenditoriale”.

“Pertanto sono fiducioso che chi ha creduto in Carige possa trovare il giusto percorso per mantenere il legame col territorio, mantenendo anche il prezioso know how interno”, ha concluso l’amministratore regionale.