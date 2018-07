Regione, approvato l’ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della pulizia ferroviaria

Regione. Quest’oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato da tutti i gruppi, sugli appalti ferroviari delle attività di ristorazione di pulizia e accompagnamento notte.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi presso i vertici di Trenitalia e del gruppo Fs Italiane per garantire ai lavoratori del settore degli appalti ferroviari delle attività di pulizia ristorazione e accompagnamento-notte un’occupazione stabile, anche valutando l’opportunità di affidare lavorazioni aggiuntive alle ditte in appalto in misura sufficiente al riassorbimento degli esuberi. Il documento, inoltre, impegna la giunta a porre in essere tutte le azioni possibili per scongiurare il licenziamento dei 15 lavoratori della Boni spa (una delle ditte a cui sono state appaltate le attività di pulizia), ad attivarsi affinché questa situazione di disagio non produca un decadimento della qualità delle pulizie dei treni, in contrasto con gli impegni assunti nell’ambito del nuovo contratto di servizio fra Regione e Trenitalia.

“Il contratto di servizio lungo quindici anni appena firmato dalla Regione con Trenitalia – spiegano i consiglieri regionali del Pd Giovanni Lunardon e Juri Michelucci – prevede di rinnovare la flotta dei treni con convogli dotati di maggiori comfort e maggiore pulizia. Ma in tutte le aziende appaltatrici che svolgono i servizi di pulizia, ristorazione e accompagnamento notte (circa 450 lavoratori in Liguria) sono attivi gli ammortizzatori sociali e, come nel caso della ditta Boni, sono partiti i licenziamenti (lo stipendio di giugno al momento è arrivato solo per il 50%). A settembre gli ammortizzatori sociali scadranno e occorre intervenire al più presto per tutelare i lavoratori e gli utenti che usufruiscono di questo servizio”.