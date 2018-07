Reagisce male ad un controllo sul bus e colpisce vigilante e militare: torna libero con l’obbligo di presentazione

Alassio. E’ stato processato questa mattina in tribunale il brasiliano di 24 anni, Ezequiel S., arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale nella serata di sabato sul pullman della linea 40, in servizio nella zona di Alassio, con l’accusa di aver aggredito prima un vigilante e poi i carabinieri.

In aula l’imputato ha spiegato di essere salito sul bus dopo aver regolarmente acquistato il biglietto e di aver reagito male al controllo perché effettuato solo nei suoi confronti. Per questo, sentendosi discriminato, complice anche qualche bicchiere di troppo, ha colpito la guardia giurata in servizio sul pullman e poi ha reagito male anche all’arrivo dei carabinieri. Sia il vigilante che il militare sono stati medicati e dimessi con prognosi di tre giorni.

Il giudice ha convalidato l’arresto del brasiliano e gli ha imposto l’obbligo di presentazione due volte al giorno dai carabinieri. Vista la richiesta di termini a difesa del legale dell’imputato, il processo è stato rinviato al prossimo 19 settembre.