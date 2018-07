Raccolta rifiuti a Pietra, linea dura del Comune: contestate ad Ata inadempienze per oltre 100 mila euro

Pietra Ligure. Con una lettera datata 23 luglio, il Comune di Pietra Ligure ha contestato formalmente alla ditta Ata, che gestisce la raccolta dei rifiuti e la pulizia sul territorio comunale, numerose inadempienze: l’ente ha riscontrato “il mancato o inesatto espletamento, da parte dell’impresa appaltatrice, di alcuni servizi oggetto del contratto di appalto nonché alcune deficienze nei servizi stessi, ed ha pertanto addebitato penalità per un ammontare complessivo di 117.500 euro”.

Spiegano dal Comune: “Dopo le numerose segnalazioni di criticità su tutto il territorio comunale, aggravatesi nel periodo estivo, e le richieste di intervento da parte del Comune, rimaste in molti casi prive di positivo riscontro, l’amministrazione è passata alla linea dura contestando ad Ata numerosi addebiti”.

“Non possiamo permetterci di avere il paese sporco nel pieno della stagione turistica; la situazione è grave e la ditta deve garantire massima efficienza – spiegano il sindaco Dario Valeriani e l’assessore all’ambiente Daniela Frumento – Siamo consapevoli dalla difficile situazione aziendale di Ata ma il nostro ruolo ci impone di garantire il rispetto degli impegni assunti d’appalto e di assicurare alla città il massimo della pulizia nella salvaguardia anche dei posti di lavoro”.

“Nei giorni scorsi abbiamo fatto appello ai cittadini e alle attività perché ‘differenzino’ meglio, abbiamo avviato controlli nei confronti di chi non si impegna in tal senso e sono state irrogate sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole danneggiando l’ambiente: ciascuno deve fare la propria parte compresa ovviamente la ditta che gestisce la raccolta rifiuti, i cui inadempimenti non possono essere tollerati”, concludono sindaco e assessore.

Le contestazioni ad oggi avanzate nei confronti di Ata hanno ad oggetto nello specifico “il mancato spazzamento stradale meccanizzato, l’inadeguato spazzamento stradale manuale, il mancato lavaggio stradale, il mancato lavaggio dei contenitori della raccolta rifiuti e la mancata sostituzione dei cassonetti; ritardi e difformità sono state riscontrate anche nello svuotamento dei cassonetti”. Ora la ditta avrà quindici giorni di tempo per la presentazione delle proprie controdeduzioni.