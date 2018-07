Raccolta differenziata, il Comune di Spotorno organizza due incontri informativi

Spotorno. “Ebbene sì, i rifiuti non vanno in vacanza: se restiamo, dobbiamo continuare a differenziare, e dovunque noi andiamo i rifiuti che produciamo vanno conferiti secondo le regole del luogo. E’ segno di civiltà conoscere e rispettare le usanze dei Paesi che visitiamo e informarsi sulle regole in vigore nei Comuni o nelle località turistiche dove siamo diretti. Sia per chi resta che per gli ospiti, l’aria vacanziera e il caldo afoso non devono farci abbassare la guardia”. A lanciare il messaggio è l’amministrazione comunale di Spotorno che, dall’11 giugno, ha iniziato la riorganizzazione della raccolta rifiuti, tramite un servizio porta a porta integrato affidato a S.A.T. S.p.a., società partecipata del Comune di Spotorno.

“L’Amministrazione Comunale ha lavorato molto, in questo ultimo anno e mezzo, al fine di progettare un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani che coniugasse, nel migliore dei modi, la necessità di incrementare considerevolmente la quantità di rifiuti differenziati, la volontà di non cambiare radicalmente le abitudini della cittadinanza, l’attenzione alle

necessità di un comune turistico come il nostro e all’aspetto economico del progetto, per raggiungere tutte le economie possibili. L’obiettivo da raggiungere e superare è la quota di raccolta differenziata del 65%, fissata dal piano regionale, puntando però non solo sulla quantità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ma soprattutto sulla qualità delle risorse presente nei rifiuti da avviare a recupero” spiegano dalla giunta di Spotorno.

“Gli Amministratori del Comune di Spotorno in collaborazione con SAT si mettono in prima persona a disposizione per due ulteriori momenti informativi rivolti ai cittadini e proprietari di seconde case che desiderano ulteriori chiarimenti sul nuovo sistema della raccolta differenziata. Gli appuntamenti sono previsti in piazza della Vittoria nei giorni 3 luglio e 5 agosto nella fascia oraria 21 – 22.30. Sarà possibile chiarire dubbi, domandare delucidazioni e proporre osservazioni” aggiungono dal Comune.

“Si ribadisce l’importanza che tutti imparino a differenziare correttamente i rifiuti perché ogni singola azione può incidere sul costo complessivo del servizio, con una ricaduta conseguente sugli importi delle tariffe a carico della cittadinanza, oltre che sulla qualità dell’ambiente che lasceremo alle nuove generazioni. L’Ufficio Ambiente del Comune di Spotorno rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o per la segnalazione di eventuali disservizi al numero 019.746971. Anche S.A.T. S.p.A. è raggiungibile ai numeri verdi 840.000.812 – 800.966.156. Si segnala infine che per differenziare i rifiuti più facilmente, la cittadinanza può usufruire di un servizio di mobile app per la corretta gestione della raccolta differenziata: si tratta di Municipium, l’app comunale più completa e premiata d’Italia” concludono dall’amministrazione comunale.