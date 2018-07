Quiliano 2019, il gruppo “Progetto Comune” conclude gli incontri pubblici: al lavoro sul programma amministrativo

Quiliano. Il gruppo consiliare e il gruppo allargato “Progetto Comune” hanno concluso il tour di incontri pubblici sul territorio del Comune di Quiliano.

“I contenuti degli incontri, le osservazioni, i suggerimenti e le segnalazioni portate dai cittadini verranno tenuti in considerazione nel proseguo del nostro lavoro consiliare – afferma il gruppo consiliare -. Lo faremo con responsabilità e determinazione, secondo le nostre competenze. Pur non avendo attualmente responsabilità esecutive e gestionali in quanto gruppo di minoranza”.

“Per approfondire le diverse tematiche, rinnoviamo la nostra disponibilità a partecipare a incontri o a fissare appuntamenti d’approfondimento con gruppi di cittadini, comitati di frazioni e borgate e/o singoli cittadini”.

“Siamo presenti e a disposizione di tutti ogni sabato mattina dalle 9:00 alle 11:00, presso l’ufficio adiacente alla sala Consiliare, vicino alla Biblioteca Comunale in P.zza della Costituzione; la sintesi del nostro lavoro si può leggere nella bacheca dei gruppi consiliari dinnanzi alla sede comunale, sul sito: www.nicolaisetta.it e nella dedicata pagina Facebook di Progetto Comune”.

“L’attuale gruppo allargato “Progetto Comune”, formato da cittadini di Valleggia, Quiliano, Cadibona, Montagna, Roviasca e frazioni minori, è stato l’unico riferimento, del gruppo consiliare che ha discusso e condiviso le posizioni assunte su tutte le pratiche, in Consiglio comunale dal “Gruppo Progetto Comune”. Questo Gruppo ha competenze esclusive per il mandato amministrativo 2014/2019”.

“Il nostro era ed è un progetto di governo diverso da quello attuato e che sta attuando l’Amministrazione Comunale. Un progetto di governo di questo territorio che poneva al centro un ruolo diverso nei confronti delle politiche strategiche comprensoriali e che poneva con forza la necessità di un cambio di prospettiva della nostra comunità, attuabile attraverso nuovi strumenti di programmazione e di gestione in ambito di sviluppo economico, di programmazione urbanistica, di realizzazione di progetti di lavori pubblici e di gestione sociale. In Consiglio comunale abbiamo formulato le nostre analisi e motivato e riconfermato il nostro giudizio critico sull’esperienza amministrativa in corso”.

“Per affrontare i temi che interessano il mandato amministrativo 2019/2024 il gruppo allargato ha verificato le disponibilità degli attuali componenti e insieme a coloro che hanno dichiarato la disponibilità a continuare sono state aperte nuove adesioni di cittadini interessati”.

“Il nuovo “Gruppo Allargato” così rideterminato sarà il soggetto civico referente che avrà il compito e la responsabilità di preparare la fase del pre-mandato amministrativo 2019/2024. Avrà il compito di decidere sia in merito alle scelte strategiche e di confronto con altri soggetti presenti sul territorio, sia di verificare condizioni, opportunità e interesse in merito all’eventuale partecipazione alla prossime elezioni comunali”.

“Inoltre si affronterà l’adeguamento del contenuto programmatico, la definizione della eventuale lista, l’individuazione del candidato sindaco e altro conseguentemente necessario”.