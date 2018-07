Nuovo questore a Savona, il Siap: “Serve autorevolezza istituzionale per invertire la rotta”

Savona. “Il SIAP augura buon lavoro al nuovo Questore di Savona Giannina Roatta che si accinge ad intraprendere un percorso arduo e delicato in una città dove la carenza di risorse a disposizione della polizia di Stato è acuta”. Inizia così il messaggio del dirigente nazionale del Siap Roberto Traverso per il nuovo questore savonese.

“La media anagrafica dei poliziotti savonesi è molto alta e purtroppo le risorse che saranno assegnate sul territorio da qui sino a febbraio 2019 saranno davvero esigue. Ricordiamo che per quanto riguarda la sola Questura di Savona, nella distribuzione delle nuove risorse pianificata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza Savona ha ottenuto 10 unità nel mese di aprile 2018, nessuna unità nelle prossime due assegnazioni mentre a febbraio 2019 dovrebbero otto unità. Sul fronte delle Specialità della Polizia di Stato (Stradale Frontiera Postale e Polfer) la situazione è ancora più drammatica visto che non si hanno ancora numeri certi rispetto ai necessari ed improcrastinabili rafforzamenti” prosegue Traverso.

“Savona si trova su un territorio regionale notoriamente condizionato da dilaganti e pericolose infiltrazioni mafiose. Da anni il nostro sindacato chiede un urgente cambiamento di rotta rispetto alle risorse disponibile sul fronte delle investigazioni. Per non parlare della problematica sicurezza nel porto di Savona dove la situazione è talmente acuta che il Dipartimento della P.S. è arrivato ad aggregare due unità per il periodo estivo (unica realtà ligure che quest estate ha ottenuto un minimo rafforzamento di personale)” prosegue il dirigente del Siap.

“I conti purtroppo non tornano ed il Siap a breve chiederà un incontro al neo Questore Roatta che per ottenere un inversione di marcia necessaria per riuscire a migliorare la delicata situazione, dovrà dimostrare, prima di tutto, forte autorevolezza istituzionale” conclude Traverso.