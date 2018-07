Prosegue ad Andora il “Seulla Day”, la mostra-mercato sulla cipolla Belendina

Andora. Seulla Day, si replica anche domani in piazzetta Santa Rita ad Andora, dalle 18 alle 23.

Si tratta della prima Mostra Mercato della Cipolla Belendina, cipolla rossa e dolce che è entrata nell’Arca del Gusto Slow Food, a cui partecipano tutti i produttori locali andoresi. La manifestazione è organizzata dal Comitato per la Promozione della Cipolla Belendina con il patrocinio del Comune di Andora.

I visitatori potranno acquistare il prodotto, magari dopo averlo assaggiato nella degustazione proposta dalla Pro Loco di Andora che lo cucinerà affinché possa essere apprezzato in tutta la sua bontà che aspira al riconoscimento di Presidio Slow Food.

“Sarà fritta in pastella e presentata come il nostro “totano dell’orto”. – spiegano i rappresentanti del Comitato – La cipolla Belendina ha una consistenza succosa e un sapore molto dolce: si utilizza sia cotta che cruda, soprattutto in insalata, dato che risulta essere più delicata e maggiormente digeribile rispetto alle cipolle più comuni”.

Al “Seulla Day” è legato anche un contest che ha chiesto ai fotografi di realizzare delle immagini per promuovere il goloso prodotto legandolo all’immagine turistica della località balneare la cui piana agricola offre ai turisti molti prodotti di qualità.

Nel corso della giornata si svolgerà anche la Mostra “Ieri-Oggi” realizzata dal Circolo Fotografico di Andora presieduto da Enrico de Ghetaldi che, partendo da una collezione di cartoline d’epoca, è andato a fotografare quegli stessi luoghi a 50 anni di distanza. Un pregevole percorso fotografico che certamente interesserà sia i turisti che i residenti.