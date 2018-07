Proposta di Coldiretti: “Pillola per sterilizzare i cinghiali”. Plauso Enpa: “Lo diciamo da 22 anni”

Provincia. Viva soddisfazione della Protezione Animali savonese alla notizia della richiesta inviata dalla Coldiretti ligure alla Regione di sterilizzare i cinghiali al fine di contenerne il sovrannumero ed i danni conseguenti all’agricoltura.

Ma anche stupore, visto che Enpa “propone, inascoltata anche da Coldiretti, da almeno 22 anni (1996) di studiare metodi alternativi al fucile (perchè non è la soluzione del problema ma la causa del problema), tra cui proprio la sterilizzazione di cinghiali, caprioli e daini”.

“E’ pur vero che anche il mondo scientifico italiano è rimasto per tanti anni sordo a questi nuovi metodi – sostengono dall’Enpa – anche se vengono sempre più frequentemente studiati ed applicati già da tempo in diversi paesi del mondo, anche a noi più vicini dell’Australia citata da Coldiretti. Buoni risultati sono stati ottenuti nel nord America con la vaccinazione con sostanze specie-specifiche (zona Pellucida) nel contenimento degli ungulati ed è addirittura attivo su internet da anni un sito scientifico americano del Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control che pubblica risultati e relazioni tecniche”.

Enpa spera ora “che i politici che governano Piazza De Ferrari accolgano finalmente la proposta formulata dalla Coldiretti e non più soltanto dalla Protezione Animali”.