Tutto pronto per il 30° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa di Celle Ligure

Celle Ligure. Tutto pronto per la 30ª edizione del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa. Appuntamento a partire dalle ore 15,45 di domani pomeriggio per le gare giovanili con, dalle 18, il clou dedicato alle sfide assolute internazionali. Sono oltre seicento i partecipanti, in arrivo da venti nazioni, pronti a confrontarsi presso il rinnovato centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure.

Hassane Fofana nei 110 ostacoli, il sudafricano Malesela Senona e la giamaicana Samantha Henry-Robinson nei 100. Queste le ultime, importantissime, adesioni al ricco programma del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa. L’atletica ligure farà il tifo per l’alassino Emanuele Abate, semifinalista alle Olimpiadi di Londra 2012 nei 110 ostacoli, e per il velocista Enrico Demonte, genovese di nascita e imperiese d’adozione. Attenzione, nei 400 ostacoli, a Eusebio Haliti, già campione d’Italia assoluto. In campo maschile spicca, nei 100, la presenza di Mosito Lehata (Pb 10″11) in arrivo dal Lesotho e pronto a contrastare lo svedese Erik Hagberg. Nei 200, l’avversario più temibile per Demonte è l’inglese Alex Beechey. Il favorito nei 400 è l’irlandese Chris O Donnell. Sfida Albania (Eraldo Qerama)-Olanda (Luuk Wagenaar) negli 800. Attenzione agli inglesi Niall Carney, Lyoid Byron e Ralph Knibbs, allo svedese Hillenfjard nei 400 ostacoli. Attenzione anche alla pedana dell’alto con il grande confronto tra il giovanilissimo campione mondiale Allievi 2017 (il sudafricano Linsday Hanekom) e il malaysiano Lee Hup Wei.

Tra le presenze internazionali, i 100 femminili vedono protagoniste la sudafricana Elme Smith, la svedese Sandra Tornros e Kamara Hafsatu, in arrivo da Sierra Leone. Tornros si misurerà anche nei 200 con l’ungherese Anna Sajtos (in gara anche nei 400 con la sudafricana Carine Sander). I 400 ostacoli sono il pane dell’inglese Clark Chay e della sudafricana Zeney Van der Walt. Attenzione agli 800 con la beniamina di casa Stefania Biscuola (Atletica Arcobaleno) pronta a sfidare la danese Stina Troest e l’ungherese Fanni Perjes. La svedese Louise Ekman è favorita nel salto in alto alto, la connazionale Madeleine Nilson e l’ungherese Kristina Hoffer si contendono il successo nel triplo.

Verranno assegnati il 27° Memorial Rolando Fregoli (800 uomini), il 24° Gran Premio Giuseppe Olmo (100 uomini), il 12° Trofeo Michele Olmo (100 donne), il 28° Trofeo AtleticaEuropa (400 donne) ed il 26° Trofeo Avis Celle Ligure (400 uomini). L’8° Trofeo Gian Mario Delucis è legato ai 100 maschili e femminili della categoria “Under 20”.

Grande attesa anche per le sfide paralimpiche, 100 e 400 riservati ad atleti in carrozzina, a contendersi il 19° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione Agostino De Mari: in gara Alessandro Ibba, Matteo Carboni, Farhan Hadafo e Michele Briano. Attenzione anche all’attività Special Olympics (50 metri e vortex).

“Esprimo il mio più sentito ringraziamento agli enti e agli sponsor che hanno fornito il proprio supporto per la realizzazione di tale iniziativa, nonché ai volontari del Centro Atletica Celle Ligure e alle associazioni varie presenti sul territorio che grazie al loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione di tale manifestazione” è il pensiero di Renato Zunino, sindaco di Celle Ligure.

Grazie ad un particolare accordo con Poste Italiane, durante la manifestazione, il pubblico potrà recarsi presso speciale stand per l’annullo filatelico su cartolina dedicata all’evento. Per filatelici e non solo, una opportunità unica in occasione del trentennale della manifestazione.

L’anteprima del 30° Meeting Arcobaleno, sostenuto da Olmo e Karhu, è in programma stasera, a partire dalle ore 21, presso il porticciolo turistico di Cala Cravieu a celle Ligure, con la presentazione dei protagonisti e musica a firma Acoustic Connection.

L’evento, a cura del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona, è inserito nel circuito Europe Athletisme Promotion ed è promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e della Fidal, attenta all’evoluzione di questa manifestazione inserita nel progetto Meeting 2018 che include i migliori dieci meeting d’Italia. Attorno al Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, ruotano importanti appuntamenti collaterali, organizzati da marzo in avanti: Il Triathlon di Primavera, Eurospring, l’attività comunale, distrettuale e provinciale dei Campionati Studenteschi di atletica e il Meeting Arcobaleno Scuola. Lo sport è occasione di valorizzazione, favorisce il turismo e va a braccetto con la cultura e la scuola.