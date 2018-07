Primo matrimonio civile a Borghetto: Francesca ed Enrico hanno detto “Si” in piazza Pelagos

A Borghetto Santo Spirito, in piazza Pelagos, nel tratto di ponente della passeggiata borghettina, alle ore 18:00 è stato celebrato il primo matrimonio civile, in un location vista mare all’insegna del massimo romanticismo.

Francesca ed Enrico hanno detto il fatidico “Si”, in un contest fiorito e scenografico realizzato dal fotografo Alessandro Gimelli e dal fiorista Francesco Andronaco, che hanno curato tutto l’allestimento della celebrazione.

Per Borghetto Santo Spirito si tratta del primo matrimonio civile nella sua storia, con il comune del ponente savonese che inaugura una tendenza ormai in voga in altri comuni rivieraschi: i novelli sposi puntano a location “alternative” e “suggestive” per il loro matrimonio.

Come il caso di oggi a Borghetto Santo Spirito, in una cornice “inedita” al cosiddetto “giorno più bello della vita”.