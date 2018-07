Prima giura fedeltà allo Stato e poi dice sì alla proposta di matrimonio

Cairo Montenotte. Sembrava un normalissimo giuramento. Gli agenti in divisa, il cerimoniale da rispettare, l’emozione dei neo agenti accuratamente “nascosta” per non rovinare la solennità del momento.

E invece, all’improvviso, il di giuramento degli allievi che hanno preso parte al 173^ corso del corpo di polizia penitenziaria svoltosi ieri sera a Cairo Montenotte si è trasformato in un momento eccezionalmente romantico e, per certi versi, degno di un film.

Uno degli agenti di polizia penitenziaria, infatti, ha scelto proprio il giuramento tenutosi in piazza della Vittoria per chiedere ufficialmente alla propria compagna (pure lei agente) di diventare sua moglie.

Dopo essere stata accompagnata da un collega tra due ali di agenti sull’attenti, al cospetto della giovane si è presentato il fidanzato, che si è chinato, le ha preso la mano, ha sfoderato un anello da una tasca e le ha chiesto di sposarlo.

Lei, commossa fino alle lacrime, non ha praticamente avuto bisogno di proferire parola: un bacio ha suggellato la promessa di matrimonio della giovanissima coppia di agenti, accompagnata da un lungo applauso da parte di tutti i presenti.

L’intero momento è stato ripreso e documentato da uno dei presenti alla cerimonia e pubblicato poi sulla pagina Facebook ufficiale della Polizia Penitenziaria, regalando un momento di commozione e gioia ai tantissimi utenti che, già poche ore dopo la pubblicazione, hanno visto e condiviso a loro volta il video.