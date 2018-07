Prima esperienza all’estero per gli Esordienti 2005 della Cairese: emozioni forti in terra catalana

Cairo Montenotte. L’idea era nata per scherzo, durante un viaggio in pullman tra genitori e dirigenti per seguire una trasferta della squadra 2005 della Cairese: partecipare ad un torneo internazionale di calcio, ma all’estero.

L’idea era ambiziosa, ma non così inverosimile. Sì, perché durante questi anni, grazie all’impegno ed alla collaborazione tra società ASD Cairese, dirigenti e genitori, molti di questi ragazzi hanno avuto la fortuna e la possibilità di allenarsi ed addirittura giocare su campi che gran parte dei loro coetanei vedono solamente in televisione. Infatti hanno avuto il privilegio di trascorrere un’intera giornata a Coverciano, nel centro tecnico federale, dove si sono allenati sui campi della Nazionale italiana seguiti da tecnici federali; hanno giocato lo scorso anno allo stadio Olimpico di Roma le finali della Gazzetta Cup e quest’anno sono riusciti a calcare anche la “Scala del calcio”, il mitico Meazza di Milano, grazie alla partecipazione alla Tim Cup.

Non solo: per questa squadra sono state organizzate, sempre negli anni, gite per vedere partite di Serie A e la Nazionale maggiore a Nizza in amichevole contro l’Uruguay.

“Non ci si è fatto mancare nulla – spiegano i portavoce del team gialloblù -, ma il motivo è uno solo: i ragazzi se lo meritano! E poi, forse soprattutto, perché i genitori hanno visto i loro figli felici di stare insieme e di giocare al calcio. Oltre ai ragazzi si è formato anche tra i genitori un gruppo incredibile che ha sempre sostenuto la squadra”.

Quindi, trascinati dall’entusiasmo, si è partiti su internet alla ricerca di un torneo che potesse abbinare calcio e vacanza, in un periodo post scolastico e pre-ferie. La scelta è caduta sulla 31ª edizione della Copa Catalunya che si svolgeva in Costa Brava dal 23 al 30 giugno.

“Esprimere un giudizio a distanza di un mese è ancora difficile adesso – proseguono -, ma vedere l’espressione dei sedici ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione, è incredibile. Vuoi perché in quella settimana non c’è stato solo calcio, ma anche tanto e sano divertimento oltre alla voglia di stare insieme, come una grande famiglia. La piscina dell’albergo, la spiaggia a pochi passi, le escursioni a Barcellona per visitare il Camp Nou ed il suo ricco museo, il parco divertimenti Tibidabo, la passeggiata sulle ramblas, la cena di paella in uno storico ristorante del centro sempre di Barcellona. È un’esperienza da suggerire a tutti, perché per noi sarà indimenticabile“.

Il torneo, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre cento squadre tra tutte le categorie, provenienti da ventidue nazioni diverse è stato organizzato, nei minimi dettagli, da una società specializzata in questo genere di eventi. Si è poi chiuso con la serata finale al campo di Pineda de Mar, con la premiazione dei vincitori di tutte le categorie ed un bellissimo spettacolo pirotecnico accompagnato dalla musica.

La formazione cairese è stata guidata nella trasferta dal mister Peirone Bruno, dai dirigenti Berretta Diego e Grillo Franco e dall’accompagnatore Botta Federico.

Il ricordo di questa incredibile settimana, rimarrà indelebile nella mente di questi ragazzi: Rizzo Matteo, Meistro Matteo, Celaj Ardenis, Gjataj Alfons, Grillo Andrea, Sena Botta Graziano, Decerchi Werner, Diamanti Christian, Pizzorno Erkyehun, Berretta Francesco, Kosiqi Christian, Baiocco Matteo, Domeniconi Matteo, Cecchin Alessandro, Siri Manuel e Marenco Lorenzo. Un ricordo che avrà anche un aspetto materiale, la divisa di gioco che ognuno di loro potrà conservare e che, oltre al numero, vede impresso il loro nome ed all’interno la scritta “31ª Copa de Catalunya“.