Premiati al Alpicella di Varazze i vincitori della 18^ edizione di “Giovani Senza Confini”

Varazze. Lunedì 23 luglio nella chiesa parrocchiale di Alpicella si è tenuta la serata di premiazione della diciottesima edizione del premio nazionale di poesia “Giovani Senza Confini”, organizzata da Anna Ratto, presidente dell’associazione culturale “Alberto Peluffo”, in collaborazione con il Circolo Acli di Alpicella e il patrocinio della Città di Varazze e del Comune di Celle Ligure.

Una serata di grande spettacolo e premiazione delle poesie selezionale nella Sezione Adulti e nella Sezione Bambini/Ragazzi, che hanno presentato elaborati in tema con “Si può dare di più”, oltre a due menzioni speciali scelte dalla giuria.

Ed ecco i membri della giuria presentati ad inizio serata: Mariangela Calcagno (insegnante e assessore alla cultura della città di Varazze), Elvira Todeschi (insegnante e attrice), Marina Piombo (Libreria Tra le Righe), Prof. Mariangela Pirami (insegnante scuola secondaria), Massimiliano Parodi (attore e scrittore), Mina Bencardino (insegnante scuola superiore), padre Paolo Pirra, parroco di Alpicella e Anna Ratto.

La voce di Ilaria Delucchi ha aperto la serata, chiamando i presentatori, Stefano Pastorino e Donatella Durando. La cerimonia di premiazione si è alternata a momenti di musica, teatro e spettacolo.

Le poesie degli adulti sono state lette da due esperti della comunicazione ed interpretazione scelti per l’occasione: Graziella Frasca Gallo (della Gazzetta di Loano) e Daniele Pellegrino (regista della Compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova). Il service audio-luci è stato curato da Alessandro Giusto.

Prima di procedere alla premiazione, Stefano e Donatella hanno dato lettura in ordine casuale di tutte le poesie premiate. Fiore all’occhiello dell’evento è sempre la piastrella della prima poesia classificata di entrambe le sezioni e delle due menzioni speciali, che verrà posta sul lungomare di Celle Ligure, sabato 1 settembre alle 18.

Gli ospiti della serata sono stati Mike FC, giovanissimo rapper in lingua ligure che ha cantato tre brani, coinvolgendo tutto il pubblico presente. Beppe Mistretta, cantautore melodico che ha presentato due pezzi tratti dal suo ultimo cd “Allo specchio”. E, non possono mancare, come ogni anno, le giovanissime ginnaste della PGS Primavera di Varazze, le quali, con l’attenta guida delle proprie insegnanti, hanno eseguito un esercizio a corpo libero, sulle note di “Si può dare di più”. Per loro scroscianti e ripetuti applausi.

La parte teatrale è stata magistralmente presentata dagli attori de “Il Sipario Strappato” di Arenzano: Lazzaro Calcagno e Sara Damonte hanno intrattenuto il pubblico con una lettura tratta da “Sunset Limited” di Cormac McCarthy.

Ma veniamo ora all’elenco delle poesie premiate.

Sezione adulti:

– 1° classificata e vincitrice della 18° edizione di “Giovani Senza Confini”: la poesia “Si può dare di più” di Caterina Rizzo. A consegnare il premio sono stati chiamati Anna Ratto e il sindaco di Varazze, Avv. Alessandro Bozzano.

– 2° classificata: “Come l’onda” di Caterina Caviglia.

– 3° classificato: “Se riuscissimo a riconoscerti” di Sara Rodolao.

A seguire Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura della città di Varazze e gli altri membri della Giuria, hanno premiato gli autori e autrici delle poesie nell’ordine classificatesi: “Si può dare di più”, di Alessandra Ferrari, “Amare è donare” di Pieralba Merlo, “Energia umana” di Emanuela Ferrari, “Si può dare di più” di Cristina Parente, “Casa di riposo” di Caterina Cavallino.

Menzione speciale della giuria alla poesia “La valigia di tutti” di Cristiano Di Cosimo.

Sezione bambini/ragazzi:

– 1° classificata: la poesia “Possiamo dare di più”, di Teresa Fortuna.

A consegnare il premio è stata chiamata la Prof.ssa Maria Rosalba Malagamba, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Varazze – Celle.

– 2° classificata: “Nel nostro cuore c’è di più”, di Martina Gaiero e Valeria Olivieri.

– 3 classificato: “Diamoci la mano”, di Camilla Damele e Viola Sabatini.

A seguire Andrea Caradonna, Vicepreside della Scuola Primaria di Varazze e gli altri membri della Giuria, hanno premiato gli autori e autrici delle poesie nell’ordine classificatesi: “Si può dare di più” di Virginia Dalmasso, “Si può dare di più” di Jasmine Delgado, “Si può dare di più” di Anita Boggio, “Si può dare di più” di Nicolas Tamantini, “Si può fare di più” di Alessandro Casellato, “Si può dare di più” di Antonio Baglietto, “La neve” di Elisa Siri e Nicolò Giusto.

Menzione speciale della giuria alla poesia “Il dono speciale” di Virginia Costa.

Durante la serata è stato consegnato un premio fuori concorso in memoria di Gemma Cicardi, attrice e grande sostenitrice dell’evento e dell’Associazione “Alberto Peluffo”, per la prima volta grande assente nell’organizzazione. Il premio è stato assegnato alla poesia “La solidarietà”, di Pietro Buscaglia e Emanuele Delpino. Oltre al premio tradizionale, la famiglia di Gemma ha voluto aggiungere una bellissima targa che è stata consegnata dal marito e dal figlio, presenti alla cerimonia e molto emozionati.

Prima di svelare il tema per l’edizione 2019, i conduttori hanno presentare il nuovo Sito Web: www.giovanisenzaconfini.it, che sarà on line tra pochi giorni e utilizzabile da tutti i dispositivi (cellulari, tablet, computer ecc…). Sarà così possibile inviare la poesia non solo utilizzando l’indirizzo mail giovanisenzaconfini@libero.it, ma anche tramite alla pagina “Scrivici” inserita nel sito, dove c’è già pubblicato il nuovo bando 2019 e una fotogallery delle ultime edizioni. Sara inoltre possibile accedere anche alla nuova Pagina Facebook “Giovani Senza Confini”.

Come vuole la tradizione, prima dei saluti finali, Stefano Pastorino e Donatella Durando hanno “svelato” il tema del bando 2019: “Le canzoni … per illuminare la notte, far ballare la gente …”, naturalmente by Jovanotti.

Tutto questo verrà comunicato nuovamente il 1 settembre a Celle Ligure, alle ore 18:00, dove gli organizzatori invitano tutti per la posa delle nuove piastrelle, nella certezza che “la poesia cambia il mondo”.