Loano. Momenti di apprensione ieri sera a Loano dove un uomo è caduto nel torrente Nimbalto in via Pollupice, all’altezza di località Catsello. Protagonista, suo malgrado, della disavventura è stato un clochard, Giovanni Russo, che è molto conosciuto in città.

Per cause ancora da chiarire, intorno all’una di ieri notte, l’uomo è precipitato nel greto del torrente da dove ha poi iniziato a gridare per chiedere aiuto. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e la polizia municipale che, non senza difficoltà (è dovuta intervenire anche l’autoscale), sono riusciti a recuperarlo.

Fortunatamente, nonostante il volo, le condizioni di Giovanni Russo non erano preoccupanti: è stato portato per accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Probabilmente la vegetazione del torrente Nimbalto ha attutito la caduta.

Sull’episodio sono ora in corso accertamenti da parte della polizia municipale che, visto che ci sono anche alcuni aspetti da chiarire, lanciano anche un appello per eventuali testimoni a contattare il comando cittadino.