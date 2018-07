Precessione religiosa a Stella e fuochi d’artificio a Millesimo: ecco l’elenco delle strade chiuse

Stella-Millesimo. Processione religiosa a Stella e fuochi d’artificio a Millesimo. È tutto pronto per la realizzazione dei due eventi, per i quali la prefettura ha disposto la chiusura di alcune delle principali arterie stradali.

Per quanto riguarda la processione religiosa in onore di San Giacomo a Stella, in programma il 29 luglio, sarà messa in atto la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulla provinciale 334 “del Sassello”, nella frazione S. Giustina, nel tratto compreso tra il chilometro 12+600 (piazza della Chiesa) e il chilometro 12+300 e ritorno.

A Millesimo, invece, nella notte e cavallo tra il 29 e il 30 luglio andrà in scena lo spettacolo pirotecnico, pertanto è stata disposta la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, della provinciale 28 bis “del Colle di Neva”, nel tratto compreso tra il chilometro 19+100 al chilometro 19+450, dalle 23.45 circa di domenica alle 00.30 circa di lunedì.