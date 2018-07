Pre-Meeting di Loano, Vaccarezza: “Un grande successo, grazie agli organizzatori”

Loano. Si è concluso da pochi giorni il Pre-Meeting di Loano, evento di punta dell’estate loanese, anticipazione dei temi del Meeting di Rimini, la kermesse che la Fondazione Amicizia organizza in Emilia Romagna nel mese di Agosto.

Moltissimi gli ospiti illustri che hanno calcato il palco della Marina di Loano: da Francesco Rutelli a Massimo Recalcati, e ancora il Vescovo della Diocesi di Albenga Mons Boschetti, oltre a Paolo Desalvo, presidente di Cara Beltà, l’associazione organizzatrice dell’evento.

Importante la presenza anche della Regione Liguria, intervenuta anche finanziariamente a sostenere il Pre-Meeting. “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”: cinque giorni di eventi, cinque giorni di interventi sul mondo della politica, del giornalismo, del mondo cattolico, per riflettere dell’agire dell’uomo sia il motore della storia nella ricerca della felicità e nel significato della vita.

Moltissime le persone arrivate alla Marina di Loano per gli incontri e per le serate di intrattenimento: “Un successo del quale sono davvero soddisfatto – ha dichiarato Angelo Vaccarezza, presidente del gruppo consiliare Forza Italia Regione Liguria – ringrazio moltissimo gli organizzatori di questo evento a testimonianza del fatto che l’impegno profuso nella realizzazione di un programma che non sia solo svago, ma anche approfondimento culturale e personale, possa diventare una ricetta vincente che premia sicuramente chi lavora per traguardare risultati importanti in termini di accrescimento dell’offerta, non solo turistica di questa città”.