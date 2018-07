A Pontinvrea la processione della Madonna del Carmine, disposta la chiusura della Sp542

Pontinvrea. Domani sera in località Giovo a Pontinvrea si terrà la processione in onore della “Madonna del Carmine”.

In vista di questo appuntamento, in accoglimento della richiesta presentata dal sindaco della cittadina Matteo Camiciottoli, la prefettura di Savona ha disposto la sospensione del traffico in entrambi i sensi di marcia lungo la Sp542 “di Pontinvrea”.

Il traffico sarà interdetto dalle 20.30 alle 22 circa.