Politica, Toti con la convention Vivaio Liguria inizia la corsa per il secondo mandato

Liguria. “Vivaio Liguria lavorerà per tenere insieme gli amici della Lega, di FI, di FDI e di altre liste che vorranno affiancarla portando le belle esperienze amministrative dei comuni che governiamo e lavorerà perché questa amministrazione regionale abbia un secondo mandato per portare a termine le tantissime cose fatte”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa, spiega il progetto politico “Vivaio Liguria” che terrà, il 30 luglio a Genova, la sua prima convention.

“La Liguria è un vivaio di di fiori, di colori e di sapori – spiega – ma anche di classe dirigente. Siamo l’amministrazione più giovane in una regione con l’età media più alta del Paese e siamo un vivaio di idee perché le nostre riforme, l’approccio ambientale, alla cultura, al turismo e alla ricerca scientifica sono idee che vogliamo regalare a tutto il centrodestra come momenti di costruzione del futuro”.

Vivaio Liguria, che si svolgerà al teatro della Gioventù, che vuole essere anche occasione per riunire quei movimenti civici che oggi non si riconoscono più nei partiti, non diventerà “vivaio Italia” dice Toti, ma oltre a “intestarsi e sposare le battaglie che ancora l’amministrazione deve fare”, porterà il suo contributo nel dibattito politico nazionale. “Che il centrodestra abbia bisogno di una profonda ristrutturazione a livello nazionale è sotto gli occhi di tutti, che soprattutto il campo moderato del centrodestra debba ripensarsi in termini di idee, di progetto, di regole per stare insieme l’ho detto molte volte. Vivaio Liguria porterà il suo contributo come lo ha portato l’amministrazione Toti da quando è in carica, come l’hanno portato tutti i partiti a questa riflessione”.